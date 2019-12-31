إصابة 3 في اصطدام قطار بـ3 سيارات بالإسكندرية

توقفت حركة القطارات الداخلية للإسكندرية «خط أبوقير» بعد تصادم قطار قادم من محطة سيدي جابر بـ3 سيارات ما أسفر عن إصابة قائدي السيارات.



تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من شرطة السكك الحديدية، بحدوث تصادم على مزلقان ووجود مصابين.



وتوجهت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين حدوث تصادم بين قطار أبوقير القادم من محطة سيدي جابر و3 سيارات، حاولوا عبور المزلقان، وأصيب قائدو المركبات الثلاث.



وسيرت شرطة المرور الطريق المزدحم نتيجة للحادث، لحين إجراء المعاينات اللازمة من الشرطة والنيابة وتحرير محضر بالواقعة.