Happy New Year.. أين يقضي المحافظين رأس السنة؟

المحافظات: هدى الأمير - شريف عبد الغني وحسام فوزى جبر - شيماء رشاد - أحمد عاشور



مع دقات عقارب الساعة معلنة أول أيام العام الجديد 2020، يحرص المحافظين على مستوى الجمهورية بمشاركة المواطنين احتفالات رأس السنة الميلادية، حيث ترصد "الدستور" أماكن قضاء المحافظين لهذه الليلة.



ويقضي اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، ليلة رأس السنة الميلادية بين أهالي الواحات في الحدائق العامة والخاصة والنوادي، لتهنئتهم بعيد الميلاد المجيد.



ويتوافد المواطنون على الحدائق العامة والنوادي الخاصة والممشى السياحي لقضاء هذه الليلة الممتعة مع الأخوة المسيحيين في جو يسوده الألفة والمحبة والأخوة بين أطياف المجتمع مؤمنين بأن الدين لله والوطن للجميع.



ويتوجه محافظ الإقليم هذه الليلة إلى الكنيسة التابعة لإيبارشية الوادي الجديد، لتهنئة الأقباط بحلول عيد الميلاد المجيد، ويترأسها الأنبا ارسانيوس أسقف إيبارشية الوادي الجديد والواحات، فيما تشهد الميادين العامة والشوارع والطرقات والكنائس بالمحافظة تشديدات أمنية، وذلك لضمان تأمين الكنائس والشوارع وتوفير المناخ الملائم لجميع فئات المجتمع أثناء الاحتفالات.



>> تعرف على جدول محافظ الغربية في ليلة رأس السنة



وتشهد محافظة الغربية قضاء الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، ليلة رأس السنة كأول ليلة له بعد تكليفه محافظًا للغربية هو والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ.



وأكد مصدر داخل الديوان العام للمحافظة أن المحافظ ونائبه سيقومان بالمرور على كنيسة مارى جرجس بشارع على مبارك والتى تعرضت لتفجير إرهابي نفسه داخل الكنيسة مستخدمًا حزامًا ناسفًا، في أحد الشعانين 9 إبريل 2017 أسفر عن استشهاد 30 من أبناء الكنيسة، وإصابة العشرات لتقديم التهنئة إلى الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها بمناسبة عيد رأس السنة، مشيرًا إلى أنه سيقوم بالمكوث داخل غرفة طوارئ المحافظة لتلقى شكاوى واستغاثات المواطنين، علاوة على مرورة المعتاد على المراكز والمدن والمستشفيات.



وكشف أنه سيقوم صباحًا بالمرور على كمائن الكنائس بمركزى طنطا والسنطة والمحلة برفقة القيادات الأمنية بالمحافظة، للاطئنان على التشديدات الأمنية.



ويترأس اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد غرفة عمليات على مدار 24 ساعة وذلك لمتابعة احتفالات رأس السنة الميلادية، بحضور يوسف الشاهد، السكرتير العام وعبد العظيم رمضان، السكرتير العام المساعد ورؤساء الأحياء، كما تابع الغضبان مع رؤساء الأحياء الاستعدادات اللازمة، وشدد على سرعة التعامل مع أى عقبات ناتجة عن سقوط الأمطار أو سوء الأجواء الجوية.



فى سياق متصل، يتفقد محافظ بورسعيد واللواء هشام خطاب، مدير أمن بورسعيد الحالة الأمنية بمحيط الكنائس بنطاق احياء المحافظة استعدادًا لاحتفالات أعياد الميلاد المجيدة.



ووضعت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد، الثلاثاء، شجرتي كريسماس بحديقة الفرما والمسلة بحي شرق في إطار الاحتفالات برأس السنة الميلادية.



أشار المخرج محمد الدسوقي، المستشار الثقافي لمحافظ بورسعيد، إلى أنه صاحب فكرة وضع شجرة عيد الميلاد بحديقة الفرما لكل أهالي بورسعيد وضيوفها وزوارها من المحافظات الأخرى، لافتا إلى أنه تم التنفيذ بواسطة العاملين بورش المحافظة، والفنان ايهاب عثمان ومجموعة العمل معه.



وقال الدسوقي إنه سيتم توزيع الهدايا والحلوى على أهالي المحافظة وضيوفها وزوارها من المحافظات الأخرى، بمحيط أشجار الكريسماس بحديقتي الفرما والمسلة في حي الشرق.



>> محافظ الأقصر يقضى يحتفل بالعام الجديد داخل مكتبه



في الأقصر، يحتفل محافظ الإقليم مصطفى ألهم بالعام الجديد من داخل مكتبه لمتابعة احتفالات المواطنين والسائحين بالعام الجديد.



وقال مصدر مطلع لـ"الدستور" إن محافظ الأقصر سيصل القاهرة قبيل بدء العام الجديد بساعات قليلة، لحضور أحد الاجتماعات، وفور وصوله الأقصر سيتوجه إلى مكتبه لمواصلة مهام عمله، ومتابعة تنفيذ توجيهاته فيما يتصل برفع درجة الاستعداد بجميع المرافق ومديريات الخدمات، حيث إنه أصدر لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف أعمال النظافة بالمدن والمراكز والقرى، تزامنا مع أعياد الميلاد المجيد، موجهًا بتوفير السلع الغذائية وطرح كميات إضافية للمواطنين بالمنافذ المنتشرة بالمدن والمراكز مع المرور على تجار التموين ومستودعات البوتاجاز والإشراف على المخابز؛ للتأكد من وفرة الخبز المدعم للمواطنين، والتأكد من انتظام العمل بالمواقف بجميع مراكز المحافظة.



>> محافظ الإسكندرية يقضي رأس السنة في الشارع



وتحتفل عروس المتوسط بليلة رأس السنة على طريقتها الخاصة من خلال تكسير الزجاج وإطلاق الألعاب النارية، ابتهاجًا بالعام الميلادي الجديد.



فيما يقضي اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، آخر أيام 2019 في مزاولة نشاطه اليومي بمكتبه، ثم المرور اليومي على أحياء المحافظة، ومن المقرر أن يزور الكاتدرائية المرقسية مساء اليوم، لتهنئة الأقباط بالعام الجديد، يرافقه الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ.



ويترأس البابا تواضروس قدّاس ليلة رأس السنة مساء اليوم، بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية، وسيقيم البابا قداسًا إلهيًا صباح غدٍ، بمشاركة أساقفة الإسكندرية، الأنبا بافلي، والأنبا إيلاريون، والأنبا هيرمينا، ووكيل البطريركية بالإسكندرية القس إبرام إميل.



وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها بجميع شوارع وميادين الإسكندرية فى إطار خطة تأمين احتفالات الأقباط بأعيادهم وتزامنًا مع احتفالات رأس السنة الميلادية.



وأكد مدير أمن الإسكندرية اللواء سامى غنيم أن جميع ضباط وأفراد الإدارات بالمديرية فى حالة استنفار لتأمين المواطنين خلال احتفالاتهم بأعياد رأس السنة الميلادية.



وتضمنت الإجراءات والخطط الأمنية نشر الأقوال والارتكازات الأمنية والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بكافة المحاور والمناطق المهمة والحيوية وتجهيزها بالعناصر المدربة على التعامل الفورى مع كافة المواقف الأمنية للحفاظ على الأمن والنظام، والتعامل بكل حزم وحسم، كما تم تكثيف الخدمات المرورية فى جميع الشوارع ومختلف الميادين والطرق وعلى المحاور الرئيسية لتسيير حركة المرور خاصة الطرق المؤدية للكنائس والأديرة وأماكن الإحتفالات ورفع السيارات التى تعيق السيولة المرورية.