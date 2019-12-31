أحدث ظهور للفنانة المعتزلة تيسير فهمي

شاركت الفنانة المعتزلة تيسير فهمي، جمهورها ومتابعيها، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بفيديو أثناء تواجدها بأحد الأماكن الأثرية، رفقة عدد من السياح.



وحاز الفيديو على إعجاب الجمهور، كما انهالت عليها التعليقات من الجمهور الذي عبر عن سعادته لعودتها للظهور.



يُذكر أن الفنانة تيسير فهمي، غابت عن الساحة الفنية بعد ثورة 25 يناير، والتي شاركت فيها، وأعلنت اعتزالها بشكل نهائي عام 2013.



تيسير فهمي شاركت في العديد من الأعمال الفنية الناجحة، أبرزها: "السلاح"، كما قدمت العديد من الأعمال التليفزيونية، أبرزها "أبناء ولكن"، وعمل مسرحي واحد "حضرات السادة العيال".



