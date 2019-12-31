وزير الداخلية العراقي يصل إلى مبنى السفارة الأمريكية

أعلنت قناة "السومرية نيوز" العراقية، اليوم الثلاثاء، عن وصول وزير الداخلية إلى مبنى السفارة الأمريكية.



وكان قد تجمع آلاف المحتجين، ومجموعة من الحشد الشيعي، اليوم الثلاثاء، أمام البوابة الرئيسية لمجمع السفارة الأمريكية في بغداد، للتنديد بالضربات الجوية على قواعد تابعة للجماعة التي تدعمها إيران.



ونفذت القوات الأمريكية ضربات يوم الأحد، والتي استهدفت كتائب حزب الله ردًا على مقتل متعاقد مدني أمريكي، في هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية بالعراق.



وكان قد وصل زعيم ميليشيا عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، وزعيم ميليشيا بدر هادي العامري أمام السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد، ونصب مناصرو "حزب الله العراق" خيام الاعتصام أمام مبنى السفارة.