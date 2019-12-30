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عالم

اختراق بيانات 2.4 مليون عميل لـ«WYZE» بينهم مصريون

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 06:03 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
نيفين أشرف
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أعلنت شركة "Wyze" لتشغيل الكاميرات الأمنية، تعرضها لتسريب بيانات أكثر من 2.4 مليون من عملائها في عدة دول بينها مصر.

وقال موقع "بيزنس إنسيدر"، إنه حدث خرق البيانات أثناء نقل قاعدة بيانات جديدة لتسهيل الاستعلام عن البيانات، وفشل أحد موظفي الشركة في الحفاظ على إجراءات الأمان المتبعة أثناء عملية نقل البيانات.

وأضاف التقرير أن 24٪ من المستخدمين البالغ عددهم 2.4 مليون مستخدم يوجدون في شرق الولايات المتحدة، بينما يتم توزيع الباقي عبر المناطق المتبقية من الولايات المتحدة وبريطانيا والإمارات، ومصر وأجزاء من ماليزيا.

وأوضح التقرير أن تسريب بيانات العملاء تضمن معلومات حول الطول والوزن والجنس وغيرها من المعلومات الصحية لما يقرب من 140 شخص من المستخدمين المشاركين في اختبار أجهزة جديدة.

وقالت الشركة إنه لا يوجد دليل على أن الرموز المميزة لتسجيل الدخول تم الكشف عنها لكنها سجلت خروج جميع المستخدمين لإنشاء رموز جديدة.

وأضاف التقرير أن العملاء يمكنهم أيضًا توقع إعادة تشغيل كاميراتهم تلقائيًا في الأيام القادمة بعد اتباع إجراءات أمنية إضافية.

وأشارت الشركة إلى إنه تم ترك قاعدة البيانات متاحة، ما سمح الوصول إلى معلومات المستخدمين، مشيرة إلى أن المعلومات المالية لم تكن جزءًا من البيانات التي تم اختراقها.

وأكدت شركة Wyze حدوث التسريب، وعلقت قائلة: "نحن نؤكد أن بعض بيانات المستخدمين لم يتم تأمينها بشكل صحيح وظلت متاحة في الفترة من 4 إلى 26 ديسمبر"، وشددت على أنه سيتم التحقيق في الأمر وإبلاغ العملاء الذين تضرروا من ذلك.

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