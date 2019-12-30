إخلاء سبيل المتهم بالتحرش بفتاة في مستشفى جامعة قناة السويس

أمرت النيابة العامة بالإسماعيلية، اليوم الإثنين، بإخلاء سبيل المتهم بالتحرش بفتاة داخل مستشفى جامعة قناة السويس خلال فحصه لها.



وحررت فتاة في العشرين من عمرها محضرًا بقسم شرطة ثالث قالت فيه إن الطبيب تحرش بها خلال كشفه عليها وفحصه ورما في الثدي.



وباستدعاء الطبيب المسئول عن القسم في يوم الواقعة وتعرف المبلغة عليه، تبين أنه ليس المتهم وبتفريغ الكاميرات توصلت الجهات المسئولة إلى هوية المتهم وتبين أنه ممرض بالمستشفى.



وكشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة بعد الاستماع للمبلغة أكثر من مرة عن تضارب صارخ في أقوالها وعدم صحة الواقعة، كما لم تتوصل تحريات مباحث قسم ثالث لإثبات صحة أقوال المبلغة.



كما أشارت التحريات إلى عدم صحة ما يُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي بأنها مصابة بالسرطان، وقررت النيابة العامة إخلاء سبيل المتهم بضمان محل إقامته.