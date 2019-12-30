حزب الشعب الجمهوري بتركيا يرفض إرسال قوات لليبيا

أعلنت أحزاب المعارضة التركية، بعد لقائها وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو، رفض إرسال قوات إلى ليبيا لمساعدة الميليشيات المسلحة التابعة لحكومة فاىز السراج في طرابلس.



وأكد حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، أن إرسال تركيا قواتها إلى ليبيا سيفاقم الصراع هناك، وذلك وفق قناة "العربية".



وشدد حزب الشعب، عقب لقائه أوغلو وزير خارجية أردوغان، اليوم الإثنين، على أن "مشروع إرسال تركيا قواتها إلى ليبيا خطوة سلبية".



والتقى جاويش أوغلو، في وقت سابق اليوم، رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو، ورئيسة حزب الجيد ميرال أكشينار، خلال زيارته لهما في مقريهما الحزبيين بالعاصمة أنقرة، في محاولة منه لإقناعهم بالموافقة على إرسال أردوغان القوات إلى ليبيا، لدعم الجماعات المسلحة الموالية له.