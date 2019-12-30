غلق جزئى بطريق الواحات لمدة شهر

أعلنت محافظة الجيزة عن قيام الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتعاون مع جهاز تنمية مدينة السادس من أكتوبر وقطاع أمن الجيزة بتنفيذ مشروع تطوير طريق الواحات والذي بدأت أعماله منذ عام ٢٠١٨ ويشمل رفع كفاءة الطبقة الأسفلتية بطريق الواحات في الاتجاهين.



كما أعلنت محافظة الجيزة أنه سيتم إجراء غلق جزئي في الاتجاه القادم من طريق الفيوم نحو مدينة الواحات تحديدًا في المنطقة المحصورة بين بداية الطريق البطىء المؤدي إلى "مول مصر" بمسافة ما يقرب من ٧٠٠ متر دون تعطيل الحركة المرورية وتستمر الأعمال لمدة شهر وستنفذ على مدار اليوم الكامل.



وتنوه محافظة الجيزة أن الإدارة العامة للمرور قامت بإجراء تحويلة مرورية عن طريق إزالة جزء من الجزيرة الوسطى بطريق الواحات بمنطقة الأعمال واستقطاع حارة مرورية بطريق الواحات في الإتجاه المقابل "المتجه إلى طريق الفيوم" بعرض ما يقرب من " ٥ م " لتخصيصها لحركة سير المركبات للقادم من طريق الفيوم باتجاه طريق الواحات ثم عودة حركة سير المركبات مرة أخرى للاتجاه الأصلي وذلك للمتجه إلى مدينة الواحات "بعد تجاوز موقع الأعمال حيث تم فصل هذه الحارة المرورية المشار إليها بحواجز حديدية وخرسانية عن الحركة المرورية فى الاتجاه المقابل لتفادى حدوث تكدس مروري بمحيط هذه المنطقة وحفاظًا على أمن وسلامة المواطنين.



ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة بنشر اللوحات الإرشادية والمرورية وكافة المساعدات الفنية بمحيط الأعمال بالكامل إضافة إلى تكثيف وجود الخدمات المرورية لمساعدة قائدي المركبات في الاتجاهات الجديدة.



وتهيب المحافظة المواطنين التعاون مع الخدمات المرورية والالتزام بالسرعة المحددة بمحيط الأعمال حفاظا على أمن وسلامة المواطنين.