رسائل تهنئة بالعام الجديد happy new year 2020

ساعات قليلة تفصلنا عن العام الجديد، حيث يعيش الجميع أجواء الاحتفالات بقدوم السنة الجديدة 2020.



ولذلك نقدم لكم أجمل العبارات والرسائل للتهنئة برأس السنة 2020 crismas:-



- "عارف إني مش أولهم.. وإني دايما ببقى آخرهم أهنيك بس أنا أصدقهم.. عام سعيد يا واد يا كايدهم".



- "بكل عبارات التهاني بكل الحب والأماني بكل إحساس وجداني، كل كريسماس وأنت بخير".



- "أنت بعيد وقلبك بعيد وبالك بعيد بس أحبك أكيد وأتمنى لك أحلى عيد كريسماس".



- "قبل ما تنشغل جميع الخطوط والشبكة تصبح أخطبوط طوط طوط أتمنى أشوفك في عيد الكريسماس مبسوط".



- "نفسي أهديلك شجرة تظلل عليك بوفرة وتحميك من كل خطرة وتعطيك أحلى ثمرة "كل عام وأنت بألف خير".



- "أقولك كل عام وآمالك وأمانيك تتحقق كل عام وأنت أغلى ما في الحياة يا كل الحياة".



- "أمانينا تسبق تهانينا وفرحتنا تسبق ليالينا وسنة سعيدة عليكوا وعلينا".



- "مع آخر لحظات رأس السنة نطفي شموع ونشعل شموع نتمى لكم سنة حب بلا دموع".



- "سنة جديدة على الأبواب وحبك بقلبي لسه ما مات مصيرك ترجع لي وتندم على اللي فات".



- "أنا وقلبي فدى عيونك أنا تعودت على فنونك وما أبي سنة جديدة بدونك أبي أعيش روعة جنونك".



- "نصيحة محب شوف نفسك هالسنة وحاسبها وشوف غلطاتك وعدلها وإبدى سنة جديدة بنفس حلوة وبريئة".



- "أقدم لك هديه اعتبرها عيديه برأس السنه الميلادية بوسة لأحلى خدود وردية".



- "كل عام وقلوبنا بالحب في الله أنقى كل عام وأرواحنا بذكر الله أنقى كل عام وصفحات أيامنا بحب الخير ترقى كل عام وعلاقتنا بأحبائنا بماء الود تسقى".



- "راحت سنة بكل ما فيها وجتنا سنة وش يا ترى فيها لكن أكيد أنت أغلى وأحلى ما فيها".