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منوعات

رسائل تهنئة بالعام الجديد happy new year 2020

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 02:20 م
جريدة الدستور
الدستور
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ساعات قليلة تفصلنا عن العام الجديد، حيث يعيش الجميع أجواء الاحتفالات بقدوم السنة الجديدة 2020.

ولذلك نقدم لكم أجمل العبارات والرسائل للتهنئة برأس السنة 2020 crismas:-

- "عارف إني مش أولهم.. وإني دايما ببقى آخرهم أهنيك بس أنا أصدقهم.. عام سعيد يا واد يا كايدهم".

- "بكل عبارات التهاني بكل الحب والأماني بكل إحساس وجداني، كل كريسماس وأنت بخير".

- "أنت بعيد وقلبك بعيد وبالك بعيد بس أحبك أكيد وأتمنى لك أحلى عيد كريسماس".

- "قبل ما تنشغل جميع الخطوط والشبكة تصبح أخطبوط طوط طوط أتمنى أشوفك في عيد الكريسماس مبسوط".

- "نفسي أهديلك شجرة تظلل عليك بوفرة وتحميك من كل خطرة وتعطيك أحلى ثمرة "كل عام وأنت بألف خير".

- "أقولك كل عام وآمالك وأمانيك تتحقق كل عام وأنت أغلى ما في الحياة يا كل الحياة".

- "أمانينا تسبق تهانينا وفرحتنا تسبق ليالينا وسنة سعيدة عليكوا وعلينا".

- "مع آخر لحظات رأس السنة نطفي شموع ونشعل شموع نتمى لكم سنة حب بلا دموع".

- "سنة جديدة على الأبواب وحبك بقلبي لسه ما مات مصيرك ترجع لي وتندم على اللي فات".

- "أنا وقلبي فدى عيونك أنا تعودت على فنونك وما أبي سنة جديدة بدونك أبي أعيش روعة جنونك".

- "نصيحة محب شوف نفسك هالسنة وحاسبها وشوف غلطاتك وعدلها وإبدى سنة جديدة بنفس حلوة وبريئة".

- "أقدم لك هديه اعتبرها عيديه برأس السنه الميلادية بوسة لأحلى خدود وردية".

- "كل عام وقلوبنا بالحب في الله أنقى كل عام وأرواحنا بذكر الله أنقى كل عام وصفحات أيامنا بحب الخير ترقى كل عام وعلاقتنا بأحبائنا بماء الود تسقى".

- "راحت سنة بكل ما فيها وجتنا سنة وش يا ترى فيها لكن أكيد أنت أغلى وأحلى ما فيها".

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