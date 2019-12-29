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أحمد قذاف الدم يكشف سر تكريم معمر القذافي لـ أردوغان «فيديو»

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 11:50 م
أحمد قذاف
أحمد قذاف
أحلام عبدالرحمن
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كشف أحمد قذاف الدم، المسئول السياسي لجبهة النضال الوطني الليبية، سر تكريم الرئيس الراحل معمر القذافي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قائلًا إنه كان يحاول إبعاده عن إسرائيل، وجذبه ناحية الدول العربية والإسلامية.

وأضاف أحمد قذاف الدم، خلال لقائه مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور": "تركيا كانت على علاقة مميزة بإسرائيل والحلف الأطلسي، ووجدنا أن تملقه للغرب يجب أن ينتهي، دعمنا السيد نجم الدين أربكان، وصل إلى السلطة، قدمنا الدعم لأوغلو ومن انشقوا عنه، كنا نطمح أن يتوقف علاقته مع إسرائيل، وتتحول إلى دعم العالم الإسلامي".

وأردف قذاف الدم: "نحن نعلم حقائق لا يعرفها الآخرون، ولدينا وثائق وخبايا استيراتيجة أعمق، قدمنا لهم مشروعات في ليبيا وأدخلناهم في إفريقيا، دعوناهم في القمة الإفريقية الأوربية، وتسبب في مشاكل مع أوروبا كيف ندعو أردوغان وهو ليس أوروبيًا".

قذاف الدم يرد على مزاعم الخلافة

واستنكر قذاف الدم، من يتحدثون عن الخلافة، قائلًا: "تعالوا نعمل خلافة بالتساوي، لكن لا تأتي أمة تنصب حاكميها على أمة آخرى، نحن أنصار الخلافة، نحن من نشر الدين في شمال إفريقيا".

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