قذاف الدم لـ«أردوغان»: لن نقبل عودة العثمانيين

قال أحمد قذاف الدم، المسئول السياسي لجبهة النضال الوطني الليبية، إن بعض الأتراك يقولون عن الاستعمار التركي إنه خلافة، والحقيقة أنها لو كانت خلافة ما ثرنا عليها، لكن العالم العربي كله ثار عليها.



وأشار أحمد قذاف الدم، خلال لقائه مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"، إلى مجازر العثمانيين في حق الليبيين، قائلًا إن الاتراك ذبحوا من قبيلة الجوازي في شرق ليبيا، في ليلة واحدة 40 شيخًا، وهجروا إلى مصر، وهجروا قبائل أولاد علي، وعددهم الآن 3 ملايين يقطنون قرب البحيرة والفيوم.



وأردف قذاف الدم:"يحيى بن يحيى عمل ثورة على الأتراك وداهم السراية الحمراء، ثم أعدموا من قبل الوالي العثماني، وتركيا الآن تحاول استعادة الهيمنة العثمانية على المنطقة العربية".



وتابع قذاف الدم:"الليبيون شنوا معارك الليبيين ضد الاستعمار التركي والإيطالي، وأعدنا صياغة حقيقة تاريخنا، لقد أخذ عشرات آلاف الليبيين إلى جزر إيطالية، لم يكن يعلم أحد عنهم شيء أجبرنا الإيطاليين على الاعتراف والاعتذار، وأظهرنا معارك الليبيين في كل شبر في ليبيا، دفعنا مهر ليبيا بدمائنا ولن نقبل بعودة الاستعمار مرة آخرى".