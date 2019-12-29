لميس جابر: محمد علي باشا لم يكن تركيًا
الأحد 29/ديسمبر/2019 - 10:59 م
ياسمين عباسطباعة
قالت الدكتورة لميس جابر، إن محمد علي باشا لم يكن تركيًا، وإنما مقدوني، معقبة: "كان خلطة تركية على يونانية".
وأكدت لميس جابر، خلال لقائها مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية"، المُذاع على فضائية "mbc"، أن محمد علي ليس ألبانيًا، ووالدته كانت تدعى زينب، ولديه 5 أبناء، مشيرة إلى أن نجل محمد علي باشا كان يقول: "لو أعرف العرق التركي فين كنت أقطعه"، موضحة أن محمد علي باشا عندما تولى، كان رد عمر مكرم: "من حق الرعية أن تختار".
وأوضحت، أن محمد بك لاظوغلي في عهد محمد علي باشا هو أول من أنشأ جهاز مخابرات، معقبة: "ومن هنا جاءت منطقة لاظوغلي"، لافتة إلى أنه كان يستعين بفرقة من الألبان يرتدون ملابس فلاحي، ويمشون وسط الناس لمعرفة الأخبار.
وأكدت لميس جابر، خلال لقائها مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية"، المُذاع على فضائية "mbc"، أن محمد علي ليس ألبانيًا، ووالدته كانت تدعى زينب، ولديه 5 أبناء، مشيرة إلى أن نجل محمد علي باشا كان يقول: "لو أعرف العرق التركي فين كنت أقطعه"، موضحة أن محمد علي باشا عندما تولى، كان رد عمر مكرم: "من حق الرعية أن تختار".
وأوضحت، أن محمد بك لاظوغلي في عهد محمد علي باشا هو أول من أنشأ جهاز مخابرات، معقبة: "ومن هنا جاءت منطقة لاظوغلي"، لافتة إلى أنه كان يستعين بفرقة من الألبان يرتدون ملابس فلاحي، ويمشون وسط الناس لمعرفة الأخبار.