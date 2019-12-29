لميس جابر: محمد علي باشا لم يكن تركيًا

قالت الدكتورة لميس جابر، إن محمد علي باشا لم يكن تركيًا، وإنما مقدوني، معقبة: "كان خلطة تركية على يونانية".



وأكدت لميس جابر، خلال لقائها مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية"، المُذاع على فضائية "mbc"، أن محمد علي ليس ألبانيًا، ووالدته كانت تدعى زينب، ولديه 5 أبناء، مشيرة إلى أن نجل محمد علي باشا كان يقول: "لو أعرف العرق التركي فين كنت أقطعه"، موضحة أن محمد علي باشا عندما تولى، كان رد عمر مكرم: "من حق الرعية أن تختار".



وأوضحت، أن محمد بك لاظوغلي في عهد محمد علي باشا هو أول من أنشأ جهاز مخابرات، معقبة: "ومن هنا جاءت منطقة لاظوغلي"، لافتة إلى أنه كان يستعين بفرقة من الألبان يرتدون ملابس فلاحي، ويمشون وسط الناس لمعرفة الأخبار.