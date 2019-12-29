طارق الإبياري يعلق على وقوفه أمام الزعيم للمرة الثانية

شارك الفنان طارق الابياري، متابعيه، عبر حسابه على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة له رفقة الزعيم عادل إمام، ونجوم مسرح مصر وهم محمد عبدالرحمن وعلي ربيع، ومصطفى خاطر.



وعلق طارق الإبياري، على مشاركته في الحلقة الأخيرة من مسلسل "فلانتينو" بطولة النجم الكبير عادل أمام، كضيف شرف، قائلًا: "شرف عظيم ليا أني امثل قدام الزعيم الاستاذ الكبير عادل إمام لتاني مرة، ودي من أحلى الصور اللي بحبها في حياتي، لأن فيها الزعيم اللي اتعلمت منه كثير وبعشقه وبعشق أعماله وحبايبي واخواتي اللي بحبهم قوي من قلبي بجد انتوا ناس جميله قوي".



وأردف: "شكرا لأستاذي الغالي المخرج الكبير رامي امام اللي كل ثانية استمتعت فيها بالشغل مع حضرتك وبإذن الله المسلسل يعجبكوا ڤالنتينو ٢٠٢٠، الحمد الله".