أشرف مرعي: تدريب ذوي الإعاقة حتى لا تكون إضافتهم للقطاعات مجاملة

قال الدكتور أشرف مرعي، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إنه خلال الاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة البصرية سيتم تكريم المميزين من ذوي الإعاقة البصرية، فضلًا عن عرض بعض التكنولوجيات المتطورة التي تساعدهم.



وشدد أشرف مرعي، خلال لقائه ببرنامج "اليوم"، المُذاع على فضائية "dmc"، على ضرورة وجود تفاعل بين الجهات الحكومية تجاه ذوي الإعاقة من أجل تفعيل القانون الخاص بهم، مشيرًا إلى أن هناك صعوبات في تطبيق قانون ذوي الإعاقة في بعض الجوانب.



وأشار إلى زيادة الوعي من الإعلام والمجتمع المدني تجاه ذوي الإعاقة، منوهًا بأنه يتم تنمية مهارات ذوي الإعاقة وقدراتهم، والتدريب من أجل الحصول على فرصة للمنافسة، وحتى لا تكون إضافتهم في قطاعات الدولة مجاملة.