نوال الزغبى تشارك جمهورها بصورة داخل مدينة ألعاب

شاركت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها.



وظهرت نوال الزغبي بإطلالة كاجوال أنيقة داخل إحدى مدن الألعاب، مرتدية بنطلون جينز، وتوب من اللون الزيتي، وجاكت جلد من اللون الأسود.



يذكر أن النجمة نوال الزغبي أحيت مؤخرًا، حفلًا غنائيًا في المملكة العربية السعودية، ضمن حفلات موسم الرياض الذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه، بحضور حوالي 7 آلاف من المحبين السعوديين والخليجيين الذين تجمهروا على مسرح "أبو بكر سالم" ورددوا معها أجمل الأغنيات.



كما أحيت نوال الزغبي حفلًا غنائيًا على مسرح "القرية العالمية" في دبي، وسط حضور جماهيري كبير، استقبلوها بحفاوة كبيرة.