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أحمد قذاف الدم في حوار خاص مع محمد الباز بـ«90 دقيقة».. الليلة

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 11:27 ص
الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز
محمود عرفات
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يستضيف الإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج "90 دقيقة"، بقناة المحور الفضائية، المسؤول السياسي لجبهة النضال الوطني الليبية أحمد قذاف الدم، والمبعوث الخاص للزعيم الراحل معمر القذافي، لبحث آخر تطورات الأوضاع في ليبيا، وكيف تأثرت مصر بالأوضاع في طرابلس، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد.

ويتحدث قذاف الدام، عن العلاقات بين الدول العربية ومصر وليبيا على وجه التحديد كيف كانت منذ الزعيم عبدالناصر وما التغيير الذي طرأ على تلك الفترات في ما بعد 2011، ومستجدات الأوضاع في ليبيا والخطر الذي يهدد أمنها، وهل ستصبح مسرحا للصراع الدولي.

ويرد قذاف الدم خلال لقائه بـ "90 دقيقة"، على تصريحات أردوغان بشأن المليون تركي في ليبيا، ويستعرض فيديوهات القبائل المصرية الليبية والتي تتجاوز الـ16 مليون، مشيرًا إلى أن مصر أكثر الدول المتضررة من الأوضاع الأمنية في ليبيا.

كما يكشف بالصور والفيديو لأول مرة، عن أصول أفراد ورجال فايز السراج، والتي ترجع إلى تركيا، ويفجر مفاجأة بشأن نظام قطر وتحركاتهم الأخيرة.

كما يتحدث عن التغيير الذي طرأ في موقف الإخوان المسلمين متمثلا في مفتي سراح علي الصلابي، وعلاقة هذا الرجل بأزمة سد النهضة، والإرهابي هشام العشماوي، وتفجير كنائس مصر.

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