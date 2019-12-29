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مصر

اليوم.. مصر للطيران تسير 135 رحلة جوية لنقل 12 ألف راكب

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 07:40 ص
جريدة الدستور
محمود السعدى
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صرح مصدر مسئول بشركة ميناء القاهرة الجوي، بأن شركة مصر للطيران للخطوط الجوية والإقليمية والداخلية، ستسير طوال اليوم الأحد، 135 رحلة جوية دولية وداخلية لنقل أكثر من 12 ألف راكب من مختلف الجنسيات، إلى شتى المدن والعواصم العربية والإفريقية والعالمية؛ تزامنًا مع قرب الاحتفال بأعياد رأس السنة الميلادية وعيد الميلاد، حيث تشهد تلك المناسبات كثافة ركابية وجوية هائلة.

وأضاف المصدر، أن شركة مصر للطيران استعدت لقرب الاحتفال بأعياد رأس السنة الميلادية وعيد الميلاد، حيث تم تجهيز أسطولها الجوي لكافة طرازات الطائرات العريضة والمتوسطة والصغيرة، لنقل آلاف الركاب من مختلف الجنسيات بمرحلتي السفر والوصول إلى مختلف دول العالم، فضلًا عن المدن السياحية الداخلية.

وأشار المصدر إلى أن هناك توجيهات وتعليمات مشددة من مسئولي وزارة الطيران المدني بضرورة التنسيق مع كافة المطارات الرئيسية والسياحية، لتقديم كافة الخدمات والتسهيلات والتيسيرات اللازمة للوفود الركابية والسياحية بمرحلتي السفر والوصول.

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