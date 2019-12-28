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محمد صبحي يتحدث عن التجربة التونسية للحد من الإنجاب

السبت 28/ديسمبر/2019 - 11:08 م
محمد صبحي
محمد صبحي
سناء إسماعيل
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قال الفنان محمد صبحي، إن الشعب التونسي لا يزيد عن 10 ملايين شخص من 20 عاما، لأنهم عملوا تجربة بسيطة جدًا وهي الترغيب وليس الترهيب، للحد من الزيادة السكانية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، والمذاع عبر فضائية "MBC مصر": "كلما زاد عدد السكان فإننا نخسر في المياه وفي السيولة المرورية والإسكان، والدولة تدفع كثيرًا جدًا ليس في التموين ولكنها تدفع أشياء كثيرة جدًا".

وتابع: "تونس تدفع للطفل الأول 60 دينارا والطفل الثاني 30 دينارا، أما الطفل الثالث فإنها تسحب الـ 90 دينارا، وأنا ضد ذلك، ولكن لو التزمنا بالترغيب وليس الترهيب" متابعا: "نقطة حذف الطفل الثالث من التموين، كلام فارغ في وجهة نظري، ولو الدول قاست تكلفة ذلك سيكون أقل بكتير من الزيادة السكانية".

وأوضح أن الترغيب سيجعل الشخص يحاسب وسيجد نفسه يأخذ دعم مادي لهذا الطفل، والزيادات المرعبة التي تكلف الدولة من غير ما نشعر والضرائب التي يدفعها المقتدرين، وتغضب عندما تذهب لشخص عاطل ومريض وزوجته مريضة ولكنه يخلف عدد كبير من الأطفال.

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