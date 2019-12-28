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شيماء سيف ومصطفى شوقي ضيفا "يحدث في مصر".. الثلاثاء

السبت 28/ديسمبر/2019 - 10:50 م
شيماء سيف
شيماء سيف
سناء إسماعيل
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تحل الفنانة شيماء سيف، ضيفة مع الفنان مصطفى شوقي، في برنامج "يحدث في مصر"، وذلك يوم الثلاثاء المقبل.

ويحتفل النجمان برأس السنة الجديدة في برنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، والمذاع عبر فضائية MBC مصر، وتظهر شيماء سيف، وهي تضع مجسم صغير لشجرة الكريسماس على شعرها، كما يقدم النجم مصطفى شوقي أغنية "ملطشة القلوب"، والتي حققت نسبة نجاح كبيرة بعد طرحها على "يوتيوب".

كما تشهد الحلقة تصريحات شيماء سيف، حول جديد أعمالها وكواليس بعد الأعمال التي قدمتها خلال الفترة الأخيرة.

وبدوره يكشف مصطفى شوقي، أسباب اختياره لأغنية "ملطشة القلوب"، وسر نجاحها الكبير، رغم تقديمه للعديد من الأغاني السابقة.
يذكر أن أغنية "ملطشة القلوب"، تخطت نسبة مشاهدتها على موقع "يوتيوب"، 11 مليون و500 مشاهدة

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