نانسى عجرم تكشف تفاصيل ألبومها الجديد

نفت النجمة اللبنانية نانسي عجرم الأخبار التي تداولت مؤخرًا عن استعدادها لطرح أغنية مصرية سينجل، مؤكدة أنها تعمل حاليًا على ألبوم غنائي يضم العديد من الألوان الغنائية، منها المصري واللبناني.



وأضافت "نانسي"، في تصريح لـ"الدستور": "اتعاون في الألبوم مع جميع الشعراء والملحنين والموزعين الذين حققت معهم نجاحات في مسيرتي الغنائية، بالإضافة إلى عدد من الأسماء الجديدة".



وأكدت نانسي عجرم أن عام 2019 على الصعيد الفني بالنسبة لها كان عام فني ناجح بامتياز، حققت خلاله العديد من النجاحات والانتصارات التي افتخر بها، أما على الصعيد الشخصي كمواطنين لبنانيين نحن نحزن على الحال الذي تعيشه بلدنا في الوقت الحالي ولا نملك سوى الدعاء بأن يكون عام 2020 أفضل.