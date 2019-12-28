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المريمي يكشف إجراءات رئيس "النواب" بعد إعلان تركيا إرسال قوات إلى ليبيا

السبت 28/ديسمبر/2019 - 10:08 م
ليبيا
ليبيا
أحلام عبدالرحمن
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قال فتحي المريمي، مستشار رئيس مجلس النواب الليبي، إن الجيش الليبي يحدث تقدمات كبيرة على مدار الأربعة أيام الماضية، في طريق المطار، ومحور وادي الربيع وهي الأبرز في طرابلس، مؤكدًا أن الجيش له مساندون كثيرون في هذه المنطقة، ولهذا المعنويات عالية.

ولفت مستشار رئيس مجلس النواب الليبي، خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور" إلى أن بعض المنصات الإعلامية تبث أخبارًا كاذبة، موضحًا أنها تدعم الجماعات الإرهابية التي يغزيها النظام التركي.

وفيما يتعلق بإعلان أردوغان أنه سيرسل قوات عسكرية إلى ليبيا، قال مستشار رئيس مجلس النواب الليبي فتحي المريمي، إن المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، يعمل على سحب الثقة من حكومة الوفاق، لأنها حكومة غير شرعية وغير قانونية، حيث إن اتفاق الصخيرات لم يتضمن الإعلان الدستوري في ليبيا، ولم يتم الاتفاق عليه بين الليبيين.

ولفت إلى أن رئيس مجلس النواب ذهب إلى قبرص وسيذهب إلى اليونان، وهناك اتفاق على لقاء مع الإدارة الأمريكية خلال الأسبوع الثاني من يناير 2020، موضحًا أن مجلس النواب يشرح لدول العالم أن حكومة الوفاق غير شرعية، ويفعل ذلك من خلال مخاطبة البرلمانات، حيث خاطب البرلمانات العربية والأوروبية، من أجل سحب اعتماد حكومة الوفاق.

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