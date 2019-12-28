كريم عبدالعزيز يكشف عن مهنة يحبها غير التمثيل

يذكر أن الفنان كريم عبدالعزيز يصور حاليًا فيلمه الجديد "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي.

كشف الفنان كريم عبدالعزيز، عن مهنة أخرى كان سيعمل بها لو لم يكن ممثلًا.وقال كريم عبدالعزيز، خلال تصريحات خاصة لبرنامج "عرب وود"، إنه لو لم يكن يعمل في مجال الفن، لكان أصبح طيارًا، مبررًا ذلك لأن الطيران والفن لا يوجد بهما روتين يومي، أو ملل.وأضاف كريم عبدالعزيز، أنه يكرة الروتين قائلًا: "ما ينفعش أصحى 1 وأتغدى 3 وأروح الساعة 6 مقدرش أعيش كده".