التجهيزات النهائية لحفل محمد رمضان وميتر جيمس بالمغرب (فيديو)

وصل النجم محمد رمضان إلى دولة المغرب، استعدادا لحفله الغنائي الذي من المقرر أن يُحييه، الأحد المقبل، بمشاركة النجم العالمي ميتر جيمس.



ورصدت "الدستور" التجهيزات النهائية الخاصة بالحفل المجاني الذي سيقام في ساحة الفنا.



يشار إلى أن محمد رمضان صوّر من قبل كليب غنائي في المغرب باسم "السلطان" والذي حقق نجاحا كبيرا وقتها.



وعلي الجانب الأخر، يستكمل محمد رمضان بعد الانتهاء من الحفل، تصوير مسلسله الجديد "البرنس" الذي يعرض له في السباق الرمضاني المقبل، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.