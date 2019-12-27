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بالفيديو هند صبرى توجه رسالة رومانسية لزوجها على الهواء

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 09:40 م
هند صبري
هند صبري
أحلام عبدالرحمن
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فازت الفنانة هند صبري، بلقب أحسن ممثلة في استفتاء برنامج "معكم منى الشاذلي"، لعام 2019، عن دورها في فيلم الفيل الأزرق.

ووجهت صبري، رسالة لزوجها وبناتها، من خلال برنامج "معكم منى الشاذلي" الذي يعرض على شاشة "سي بي سي"، قائلة: "من غيرك مقدرش أشتغل، وأبقى حاسة بالبراح، ولو قصرت سامحوني. هتبقوا فخورين بيا أكثر وأنا شغالة، زي ما كنت فخورة بأمي إنها امرأة عاملة".

وختمت برسالة رومانسية لزوجها، قائلة: "بحبك جدًا".

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