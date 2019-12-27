تقديم خدمات طبية لـ1425 حالة بحلايب وشلاتين وأبو رماد

نجحت قافلة جامعتي طنطا وجنوب الوادي لمحافظة البحر الأحمر التي استغرقت يومين في تقديم الخدمة الطبية والعلاجية لعدد 1425 حالة، وصرف الدواء اللازم لكل حالة في حلايب وشلاتين وأبو رماد.



وقال رئيس جامعة طنطا الدكتور مجدي سبع إن القافلة تمنت أيضًا توزيع أدوات مدرسية لطلاب المدارس، ومساعدات عينية للأسر الأكثر احتياجًا، وتدريب شباب الأطباء بحلايب على الاستخدام الأمن للدواء.



من جانبه، أكد نائب رئيس جامعة طنطا لقطاع خدمة المجتمع الدكتور عماد عتمان إن الجامعة سترسل القوافل دوريا لمحافظة البحر الأحمر؛ استجابة لطلب الأهالي وشيوخ القبائل، بعد نجاح تلك القافلة.



كانت قافلة جامعتي طنطا وجنوب الوادي الطبية قد شهدت إقبالًا من الأهالي، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 477 حالة، وصرف الدواء إليهم بالمجان.



ورحب الشيخ اوهاج شيخ مشايخ قبائل أبو رماد بالفرق الطبية المشاركة في القافلة، مشيدا بحسن رعاية المرضى واستحسان الأهالى وإقبالهم على القافلة لتلقى العلاج.



وقال المشرف على القافلة الطبية لجامعة طنطا الدكتور أحمد غنيم، إنه تم تحويل 9 حالات حرجة إلي مستشفيات جامعتي جنوب الوادي وطنطا لتلقي العلاج، كما تم التدخل الجراحي البسيط لأربع حالات بالوحدة الصحي بأبو رماد.