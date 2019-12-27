مقتل أحد قادة طالبان في غارة جوية شرقي أفغانستان

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم الجمعة، عن مقتل أحد قادة حركة طالبان ويدعى زين العابدين، حاكم الظل لولاية لجمان شرقي البلاد، في الحكومة الموازية لحركة طالبان، في غارة جوية. فيما نفت طالبان هذا الادعاء.



وذكرت الوزارة أن الغارة الجوية وقعت هذا الصباح بمقاطعة ألينجار، ما أسفر عن مقتل 21 من مقاتلي طالبان من بينهم زين العابدين وإصابة 5 آخرين في ولاية لجمان.



ومن بين الشخصيات البارزة في طالبان الذين قتلوا خلال الغارة قاري معراج الحاكم السابق لمقاطعة ألينجار في حكومة طالبان في إقليم لجمان.



ولا تزال الحكومة الأفغانية في صراع طويل الأمد مع حركة طالبان والعديد من الجماعات المتمردة والمتشددة التابعة لتنظيمي القاعدة وداعش.

