الدقهلية الأعلى طلاقًا بسبب الضرب.. والصعيد "صفر"

يقف الإيذاء الجسدي والنفسي وراء العدد الأكبر من حالات الطلاق بين المصريين، إذ يأتي في المرتبة الثانية بين أسباب الطلاق في عام 2018، بعدد 690 حالة طلاق خلفًا للخلع، حسبما أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.



وتشير بيانات الإحصاء، إلى أن محافظة الدقهلية جاءت في صدارة محافظات الجمهورية من حيث عدد حالات الطلاق بسبب الضرب، والتي بلغت 117 حالة طلاق، تليها محافظتا القاهرة وكفر الشيخ بعدد 77 حالة طلاق لكل منهما، ثم محافظة الشرقية 73 حالة، والمنوفية 70 حالة، الإسكندرية 51 حالة، بينما لم تسجل أىٌّ من الفيوم أو المنيا والأقصر أي حالات طلاق بسبب الإيذاء خلال عام 2018.



كان جهاز الإحصاء، قد أعلن عن ارتفاع عدد إشهادات الطلاق إلي 211.5 ألف إشهاد عام 2018 مقابل 198.2 ألف إشهاد في العام السابق عليه، بنسبة زيادة قدرها 6.7%.

