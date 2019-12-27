فيديو محمد رمضان يروج لحفله فى المغرب

من ناحية أخرى، يستعد الفنان محمد رمضان، لإحياء حفل غنائي مع الفنان المغربي سعد لمجرد، وذلك ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق، الحفل من المقرر إقامته في مركز دبي التجاري العالمي، وذلك يوم 10 يناير المقبل، ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضور عدد كبير من جمهور النجمين.

شارك الفنان محمد رمضان، متابعيه، عبر حسابه على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو جديدًا له أثناء وجوده في مطار مراكش.وعلق محمد رمضان على الفيديو، قائلًا: "جمعة مباركة.. كل الشكر والتقدير لصاحب الجلالة #الملك_محمد_السادس، وللشعب المغربي الغالي على كرم الضيافة وحسن الاستقبال.. #أقوى_حفلة_في_مراكش #ساحة_الفنا ٢٩١٢٢٠١٩ #ثقة_في_الله_نجاح".ومن المقرر أن يحيي محمد رمضان حفله الغنائي يوم 29 ديسمبر الجاري، وهو الحفل الأول له بالمغرب، حيث سبق وقدم حفلين غنائيين في موسم الرياض، والذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه بالسعودية.