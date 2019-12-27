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محافظات

الكشف على 700 حالة مريض عيون بالغردقة تحويل 117 للعمليات

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 01:37 م
جريدة الدستور
كتب -علي عواد
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أعلن حزب مستقبل وطن برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف فى محافظة البحر الأحمر عن الكشف على 700 حالة من مرضى العيون، وذلك بمدينة الغردقة ضمن فعاليات القافلة الطبية بالتعاون مع مؤسسة مغربي الخيرية، في إطار المبادرات والفعاليات التي يقوم بها الحزب في جميع المحافظات، وضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "حياة كريمة لشعب عظيم".

قال عبدالرحيم كمال مساعد أمين التنظيم المركزي، أن القافلة تأتي في إطار الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن فى مساندة الحكومة من أجل سد احتياجات المواطنين ودعم ومساندة الدولة، بالإضافة إلى أن المبادرة تهدف إلى الوصول للأسر الأكثر احتياجًا ولغير القادرين من أهالي الغردقة.

أشار عماد سيف الدين، أمين الحزب بالمحافظة أن القافلة شملت الكشف والفحص على نحو 700 حالة من أهالي مدينة الغردقة على مدار اليومين، بالإضافة إلى تحويل عدد 117 من الحالات لإجراء عمليات.

فحوصات على نطاق أوسع

وأكد محمد محمد عبد المقصود، عضو مجلس النواب أن ذلك يأتي في إطار توجيهات الحزب برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس الحزب بضرورة المشاركة الاجتماعية، ودعم المواطنين وفقًا لسياسة الدولة الحالية والوقوف مع الحالات الأكثر فقرا واحتياجًا.

من جانبه قدم أحمد الدقاق، أمين تنظيم الحزب بالمحافظة الشكر لمؤسسة مغربي الخيرية على مجهوداتهم المبذولة في الكشف عن أهالي الغردقة، موجها التحية لقيادات الحزب علي هذا العمل الخيري المميز.
الكشف على 700 حالة مريض عيون بالغردقة تحويل 117 للعمليات
الكشف على 700 حالة مريض عيون بالغردقة تحويل 117 للعمليات
الكشف على 700 حالة مريض عيون بالغردقة تحويل 117 للعمليات
الكشف على 700 حالة مريض عيون بالغردقة تحويل 117 للعمليات
الكشف على 700 حالة مريض عيون بالغردقة تحويل 117 للعمليات
الكشف على 700 حالة مريض عيون بالغردقة تحويل 117 للعمليات
الكشف على 700 حالة مريض عيون بالغردقة تحويل 117 للعمليات
الكشف على 700 حالة مريض عيون بالغردقة تحويل 117 للعمليات
الكشف على 700 حالة مريض عيون بالغردقة تحويل 117 للعمليات
الكشف على 700 حالة مريض عيون بالغردقة تحويل 117 للعمليات

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