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مصر

الحكومة تنفي بيع شهادات محو الأمية

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 10:40 ص
جريدة الدستور
محمد إبراهيم
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نفى مجلس الوزراء، ما تردد في بعض صفحات التواصل الاجتماعي، عن بيع شهادات إتمام محو أمية المواطنين، للتحايل على شرط تثبيت المعلمين المساعدين.

وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، أن وزارة التربية والتعليم أكدت أنه لا صحة لبيع شهادة محو الأمية، مُوضحةً أن "الهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية" هي الجهة الرسمية الوحيدة المسئولة عن منح شهادات محو الأمية المطلوبة ضمن أوراق التثبيت من المعلمين المساعدين لوظيفة معلم.

ولفتت الوزارة، إلى أنه في حالة وجود أي تزوير أو أخطاء بتلك الشهادات فإنه يتم اكتشافها من قبل الأكاديمية المهنية للمعلمين باعتبارها متصلة إلكترونيا بـ"الهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية"، مُحذرةً المعلمين من الانسياق وراء المواقع التي تعلن عن بيع تلك الشهادات، مع ضرورة الإبلاغ الفوري لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

ويأتي ضمن شروط الترقية والحصول على وظيفة "معلم"، أن يقوم المعلم بمحو أمية عدد من الأشخاص الدارسين في فصول محو الأمية، كما أعلنت الوزارة عن بدائل لشرط محو الأمية بهدف التيسير على المتقدمين، منها الاشتراك في البرنامج التدريبي "المعلمون أولا"، أو المشاركة في برنامج "القرائية" لتحسين مهارات الكتابة والقراءة لطلاب السنوات الأولى.

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