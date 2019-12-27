إطلالة شتوية لـ"نانسى عجرم" على انستجرام (صورة)

نشرت الفنانة نانسي عجرم عبر حسابها الرسمى على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة جديدة لها.



وظهرت عجرم بتسريحة شعر بسيطة، ووضعت بعض لمسات الماكياج الجذابة، دون أي مجوهرات حيث ارتدت جاكيت باللون الأصفر مطعم بالفرو ما زادها جمالًا وجاذبية، ولم تعلق على الصورة سوى بكلمة واحدة وهي "بالأصفر".



وانهالت على نانسي التعليقات عبر إنستجرام من قبل متابعيها الذين عبروا عن إعجابهم الشديد بجمالها، مؤكدين على اتباعها للأزياء المحتشمة والموضة المعقولة البسيطة الغير متكلفة على عكس غيرها من النجمات.



يذكر أن نانسي عجرم، أحيت الأحد قبل الماضي، واحدة من أقوى الحفلات، على مسرح الجامعة الألمانية بالقاهرة، وسط حضور الآلاف من الجمهور ومحبيها.