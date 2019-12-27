حظك اليوم.. برج القوس الجمعة 27 ديسمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة، وفيما يخص برج القوس قالت:

مهنيًا: القمر الجديد في الجدي يقدم لك الرابح والفرص الثمينة والتفاعل الممتاز والنفسية والمعنويات القوية والتفوق أسبوع ولا أجمل ولا أروع أسبوع مهم جدا التحولات لصالحك

عاطفيًا: لقاءات ونقاشات مثمرة، وخصوصًا لجهة تحديد مسار الأمور مستقبليًا وعلى نحو يضمن لك وللشريك حقوقكما.

صحيًا: الاضطرابات الصحية التي قد تظهر فجأة لا بد من أخذها على محمل الجد.



قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.