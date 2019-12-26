سياسي: أردوغان أراد استغلال قلة خبرة الرئيس التونسي في العلاقت الدولية

قال المتخصص والمحلل السياسي التونسي محمد الصالح العبيدي، إن زيارة الرئيس التركي رجب أردوغان إلى تونس، لم تتم وفقا للأعراف البروتوكولية والدبلوماسية، إذ جاءت مفاجئة.



ولفت خلال لقاء له في قناة الغد، إلى أن الزيارة استغرقت نصف اليوم، وهو أمر غير متعارف عليه في مثل تلك الزيارات مما يثير الشكوك حول مضامين ما طرحه الرئيس التركي على الرئيس التونسي قيس سعيد.



محلل سياسي: أردوغان يحاول استقطاب الرئيس التونسي الجديد الذي لا يتمتع بخبرة في العلاقات الدولية



وأضاف العبيدي، أن المؤتمر الصحفي بين الرئيس خصص قرابة 80% من وقته حول الجوانب الاقتصادية، وهو مخالف للوضع القائم، مؤكدا أن ما جاء به أردوغان إلى سعيد هو محاولة لاستقطاب الرئيس التونسي الذي لا يمتلك خبرة سياسية أو تجربة في العلاقات الدولية.



وأشار إلى أن الرئيس التونسي، ضحية لعبة تركية مدفوعة بأدوات تونسية داخلية قد يكون لها انعكاسات خطيرة على أمن البلاد.



على الرئيس التونسي الاستعانة بفريق استشاري بمدة بكل المستجدات الإقليمية والدولية



وأوضح العبيدي، أن الرئيس التونسي، لا بد أن يختار فريق استشاري جديد يمده بكل المستجدات لما يحدث على الساحة الإقليمية، ورأى أنه لم ينجح في إدارة أول امتحان دبلوماسي له.

