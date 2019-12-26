-
الجمعة 27 ديسمبر 2019 الموافق 01 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

سياسي: أردوغان أراد استغلال قلة خبرة الرئيس التونسي في العلاقت الدولية

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 11:18 م
أردوغان وتميم
أردوغان وتميم
أحلام عبدالرحمن
طباعة
قال المتخصص والمحلل السياسي التونسي محمد الصالح العبيدي، إن زيارة الرئيس التركي رجب أردوغان إلى تونس، لم تتم وفقا للأعراف البروتوكولية والدبلوماسية، إذ جاءت مفاجئة.

ولفت خلال لقاء له في قناة الغد، إلى أن الزيارة استغرقت نصف اليوم، وهو أمر غير متعارف عليه في مثل تلك الزيارات مما يثير الشكوك حول مضامين ما طرحه الرئيس التركي على الرئيس التونسي قيس سعيد.

محلل سياسي: أردوغان يحاول استقطاب الرئيس التونسي الجديد الذي لا يتمتع بخبرة في العلاقات الدولية

وأضاف العبيدي، أن المؤتمر الصحفي بين الرئيس خصص قرابة 80% من وقته حول الجوانب الاقتصادية، وهو مخالف للوضع القائم، مؤكدا أن ما جاء به أردوغان إلى سعيد هو محاولة لاستقطاب الرئيس التونسي الذي لا يمتلك خبرة سياسية أو تجربة في العلاقات الدولية.

وأشار إلى أن الرئيس التونسي، ضحية لعبة تركية مدفوعة بأدوات تونسية داخلية قد يكون لها انعكاسات خطيرة على أمن البلاد.

على الرئيس التونسي الاستعانة بفريق استشاري بمدة بكل المستجدات الإقليمية والدولية

وأوضح العبيدي، أن الرئيس التونسي، لا بد أن يختار فريق استشاري جديد يمده بكل المستجدات لما يحدث على الساحة الإقليمية، ورأى أنه لم ينجح في إدارة أول امتحان دبلوماسي له.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عمر: فلسطين سبب فوز قيس سعيد برئاسة تونس

محلل تونسي: إذا رفض النواب المبادرات التشريعية سيجدوا حزما شعبيا داعما للرئيس

قيس سعيد: تونس كسبت احترام العالم وثورتها حقيقية

أكاديمي تونسي: النهضة فشلت في تشكيل الحكومة بسبب الهيمنة

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 5 ساعات

تناولت ملفي ليبيا وسد النهضة.. تفاصيل مكالمة السيسي وترامب

منذ حوالي 7 ساعات

داعية يكشف سبب منع الشهيد من دخول الجنة (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

مصرع 6 وإصابة 5 في حادث انقلاب أتوبيس مدرسة بأسيوط

منذ 43 دقيقة

آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة شويكار

الصور

image description

محافظ أسوان يستقبل وفد الكنيسة الإنجيلية (صور)

image description

أهالي طنطا يمسحون دموع أيتام عروسين: حضرنا بدعوة الفيس (صور)

image description

المرافق تحاصر الباعة الجائلين في موسم الأقصر السياحي

image description

حملات مكثفة لإزالة إشغالات شواطئ الإسكندرية (صور)

image description

قوافل طبية من جامعة طنطا لرعاية أبناء البحر الأحمر (صور)

الأكثر قراءة

بدون خبرة.. الحكومة تطلب موظفين للعمل

"خيانة السراج".. حكومة "الوفاق" تطلب دعمًا عسكريا تركيا

بكري: الشعب التونسي وجه صفعة قوية لأردوغان

ضبط 5 أطلقوا الرصاص على جواهرجي في العياط

أيام زمان

أحدهم مُنع من الوقوف أمام قبر الرسول.. هؤلاء الفنانون تعرضوا للهجوم بسبب أدوارهم

الوجه الخفى لـ منيرة المهدية.. دبرت مؤامرات لـ أم كلثوم وأشاعت أنها تعرضت للاغتصاب

«صبرًا آل يوسف».. أسرار صراع يوسف شاهين مع السباعي وإدريس

حكاية وفاة عبد المنعم إبراهيم مكتئبًا.. «سبب غريب بين الفنانين»

نجم الساعة

أحدهم مُنع من الوقوف أمام قبر الرسول.. هؤلاء الفنانون تعرضوا للهجوم بسبب أدوارهم

الصحة

دراسة: زيادة وزن الأم يؤثر على ذكاء الطفل

دراسة: الشوفان على الفطار يحمي من السكتة الدماغية

الدول تنفذ نصف توصيات منظمة الصحة العالمية فقط

100 ألف إصابة بالإنفلونزا في تايوان خلال أسبوع

الرئيس نيوز

مصدر ينفى قطع العلاقات بين الكنيستين القبطية والروسية

أستاذ جامعي: طالبت بتدريس مادة "الأخلاق" حتى بح صوتي

وزيرة الثقافة تحتفل بمعرض فن تشكيلي عن قناة السويس في أكاديمية الفنون

"التنظيم والإدارة" يقر أحقية جميع موظفي الدولة في علاوة الحد الأدنى

منوعات

وصول معدات تقنية الـvar إلى استاد الإسكندرية

زار مديحة.. لا دجل ولا شعوذة

مبيعات أمازون خلال موسم عيد الميلاد تسجل رقمًا قياسيًا

أمن جنوب إفريقيا يجبر طفلًا على خلع قميصه "المخيف"

كشكول

قوافل جامعة طنطا تستقبل المرضى فى مستشفى شلاتين المركزى

«دفء الشتاء حق» مبادرة بإدارة كفرالشيخ التعليمية

حروب الأجيال والمنافسة الرقمية في مؤتمر بإعلام بني سويف

السجن عام لطالبة وآخرين لتعاطي الحشيش والاستروكس بالإسكندرية

إسلام سياسي

صوفية الجزائر تقدم واجب العزاء فى "قائد صالح"

«المنشد على الهلباوى»: الإنشاد الدينى له مذاق خاص فى حضرة سيدنا الحسين

منتصر عمران: تراجع الإخوان عن المخططات منهج تسير عليه منذ حسن البنا

الإمام الأكبر: وصايا الأنبياء أكدت على الأخوة بين الناس

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
عبدالرحمن الرافعى.. القومية المصرية والعصر العثمانى
مدحت بشاى
ياللى كرهتوا الفنون وجهلتوا محاسنها
جمال طه
الأزمة الليبية واشتعال لهيب «حرب الغاز»
ماجد حبته
مطبخ أو «غُرزة» قرطاج!
المزيد

الثقافة

فريق "أبيض في أسود" يطلق مبادرة "المسرح رسالة"

وائل خورشيد يكتب: حاسة الصمت

ورش فنية لذوى الاحتياجات الخاصة بثقافة شمال سيناء

لأول مرة منذ 51 عاما.. سميحة أيوب سفيرة لمعرض الكتاب

صفحتنا ع الفيس بوك