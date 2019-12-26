مراد وهبة: مستقبل الدولة المدنية مرهون بإنشاء تيار علماني

قال الدكتور مراد وهبة، الفيلسوف والمفكر، إن مستقبل الدولة المدنية في مصر مرهون بإنشاء تيار علماني.



واعتذر خلال لقائه في برنامج "نظرة"، مع الإعلامي حمدي رزق، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد": "أسف عن استخدام كلمة مدنية، رغم ورودها في الدستور"، مؤكدًا أن الدستور ليس مقدسًا ومعرض للتغير وأرجو مستقبلًا أن يحذف لفظ مدني ويستخدم لفظ علماني.



وأوضح أن كلمة مدني لغويا من لفظ مدينة وما يقال "آتى المدينة"، أي يعيش فيها لأنها أفضل من القرية، وتعتبر المدينة تطوير للقرية لأنها فيها تجارة وقوانين، أما القرية فهي زراعة بلا قانون، ولكن التقاليد أقوى، ولا علاقة للكلمة أبدًا بأي أتجاة سياسي.



وأكد أننا الآن في نظام سياسي لا بد أن تعطيه الاسم المضبوط له وهو إما وصولي أو علماني.

