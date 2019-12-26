بكري يحيي الشعب التونسي: وجهوا صفعة قوية لأردوغان

وجه الإعلامي مصطفى بكري، التحية للشعب التونسي، من اتحاد العمال، لنقابة المحامين والصحفيين وأعضاء البرلمان، الذين رفضوا زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في هذا الوقت.



وقال بكري، خلال تقديم برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "أردوغان ذهب يتحدث عن إرسال قوات إلى ليبيا، لكن شعب تونس عظيم رفض الزيارة".



وأضاف: "ظل أردوغان يتهجم على مصر ومن يدعموا المشير خليفة حفتر، تهريج سياسي، كان في ذهنه أنه سيطوق ليبيا، ويستميل القيادة السياسية التونسية ويورط تونس، لكن تونس العربية صفعته وصفعت وزير داخلية عصابة الوفاق فتحي باشاغا الذي تطاول على الجيش الليبي ووصفه بالمرتزقة، وزعم أن هناك تحالف بين تركيا وتونس والجزائر".



ولفت إلى أن تونس نفت وجود أي تحالفات مع تركيا، والرئاسة التونسية قالت إن موقفها محايد، وما ورد على لسان باشاغا، ليس صحيحًا، فلن تقبل تونس أن تكون في أي تحالف، ولن تقبل أي شبر من ترابها إلا تحت السيادة التونسية.

