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مستشار وزير الصحة: أجرينا 334 ألف جراحة للقضاء على قوائم الانتظار

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 08:46 م
أيسم صلاح الدين
أيسم صلاح الدين
سناء إسماعيل
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قال الدكتور أيسم صلاح الدين،، مستشار وزير الصحة، إن أول تكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد تعيين الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، هو القضاء على قوائم الانتظار، ووفرت القيادة السياسية كل الدعم اللوجيستي والمالي.

وأضاف خلال لقائه في برنامج "اليوم"، والمذاع عبر فضائية "dmc": "تم إجراء 334 ألف جراحة منها 136 ألف قسطرة القلب، و21 ألف جراحة قلب وقلب مفتوح، و14.243 جراحة مخ وأعصاب، و15 ألف جراحة عظام، و115 ألف جراحة رمد، و18 ألف جراحة أورام، و214 حالة زراعة كلى، و311 زراعة كبد، و2474 حالة زراعة قوقعة".

وأكد أن قوائم الانتظار لا يمكن القضاء عليها ببساطة وستظل مستمرة طالما هناك نقص في الموارد المالية، وانتشار التخصصات الطبية في بعض الجراحات الدقيقة والمعقدة، وكل الإجراءات التي نقدمها هي إعادة توزيع الخدمة بشكل أمثل وضمت المبادرة عددًا كبيرًا من المستشفيات للمساهمة في القضاء على قوائم الانتظار.

وأوضح أن وزيرة الصحة وجهت بتوسيع الإجراءات التي تقدم وإضافة تخصصات جديدة لم تكن مشمولة في المباردة.

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