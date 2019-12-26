رقص شيرين عبدالوهاب على نغمات "حبه جنة" في مهرجان دبي للتسوق

تحيي الفنانة شيرين عبدالوهاب، حفلًا غنائيًا خلال الوقت الحالي ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق.



وتألقت شيرين عبدالوهاب، خلال الحفل بفستان نبيتي طويل وواسع، وقدمت باقة مميزة من أغانيها التي تجمع بين القديم والحديث.



وقدمت شيرين عبدالوهاب، وصلة رقص على نغمات "حبه جنة"، وسط تفاعل كبير من الجمهور معها خلال الحفل الذي شهد حضور عدد كبير منهم.



وكان آخر حفلات شيرين عبدالوهاب، في موسم الرياض، والذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه بالسعودية.

