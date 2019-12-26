طارق الشناوى: الله وهب أم كلثوم صوتًا إعجازيًا

قال الناقد الفني، طارق الشناوي، إنه من حسن حظ كوكب الشرق أم كلثوم أنها تجيد اللغة العربية الفصحى، حيث إجادتها للقرآن الكريم، مشيرًا إلى أن أهم ما يميز الفنان أن يكون مثقفًا وليس الحصول على الشهادات، حيث إنها تعلمت اللغات الأجنبية كالإنجليزية والفرنسية، على الرغم من عدم التحاقها بالمدارس.



وأضاف طارق الشناوي، في حواره مع برنامج "صباحك مصري"، المُذاع على فضائية "إم بي سي مصر 2"، أن أم كلثوم كانت مثقفة ووطنية جدًا، وأقامت حفلات غنائية في عدة دول أجنبية، موضحًا أن قدرة أم كلثوم على التطور كانت أهم من القدرة على الأداء، حيث إنها بدأت بالإنشاد الديني قبل توجهها للغناء.



وتابع، أن أم كلثوم قد غنت لعباقرة الموسيقى، وهم القصبجي والسنباطي والشيخ زكريا، كما أنها غنت بكلمات أحمد رامي وبيرم التونسي، مؤكدًا أن أم كلثوم وهبها الله صوتًا يعتبر إحدى المعجزات العربية.