الوزراء يوافق على تخصيص أراض مملوكة للدولة للتعليم والصرف الصحى

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على إعادة تخصيص بعض المساحات من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح محافظات "أسوان، وقنا، وسوهاج، والفيوم"؛ لاستخدامها في إقامة مدارس (تعليم أساسي، وإعدادي، وثانوي) عليها، وفقًا للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.



ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالنهوض بالناحية التعليمية بمختلف مراحلها وإقامة المدارس اللازمة لمواجهة الكثافات الطلابية، وما يمثله ذلك من أهمية كبيرة لآثاره الإيجابية المرجوة على خطط التنمية بوجه عام.



كما وافق مدبولي على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص بإعادة تخصيص مساحة (12،81) فدان تقريبًا تعادل (53846) م2 من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية بلقاس بمحافظة الدقهلية لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي؛ لاستخدامها في إقامة محطة مياه الصرف الصحي، وفقًا للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.