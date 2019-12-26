إغلاق ميناء البرلس بكفر الشيخ لليوم الثالث

قررت إدارة ميناء الصيد ببرج البرلس في كفر الشيخ، اليوم الخميس، إغلاق الميناء لليوم الثالث على التوالي؛ بسبب سرعة الرياح التي ترتب عليها ارتفاع أمواج البحر المتوسط، وسرعة التيارات الشديدة التي حالت دون خروج مراكب الصيد إلى البحر المتوسط.



وتعرضت المحافظة - مساء أمس وحتى اليوم - لسقوط أمطار غزيرة استمرت لساعات وأغرقت الشوارع وحاصرت المنازل، حيث أدى الطقس السييء لتعرض قرية (الحنفي الكبرى) المجاورة للطريق الدولي الساحلي ببرج البرلس للغرق.



من جانبها، أعلنت المحافظة رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة السيول والأمطار، لشفط المياه من الشوارع لسرعة وصول المواطنين إلى أعمالهم، وتيسيرا للحركة المرورية في الشوارع والميادين والطرق الرئيسية، وتكثيف حملات النظافة في الشوارع الرئيسية.