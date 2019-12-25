"الأرصاد": سانت كاترين تتزين بالثلوج.. والمحافظة تؤكد موسم مميز للتزلج

قال محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة عدم الاستقرار في الجو آخرها يوم الجمعة المقبل، وكان اليوم الأربعاء هو ذروة الحالة من حيث نشاط الرياح وارتفاع الأمواج إلى 5 أمتار وسقوط الأمطار الشديدة على بعض المحافظات.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، مع الإعلامي تامر أمين، والمذاع عبر فضائية "النهار": "يتوقع استمرار حالة عدم استقرار الجو مع نشاط الرياح وارتفاع موج البحر، ولكن أقل حدة من اليوم وستخف تدريجيًا، مع فرصة سقوط أمطار خفيفة متوسطة على القاهرة".



وأكد أن الحالة متركزة في سواحلنا الشمالية والدلتا من حيث سقوط الأمطار، لكن نشاط الرياح والأتربة شهدته كافة المحافظات بما فيها القاهرة.



وأوضح أن سانت كاترين درجة الحرارة فيها أقل من الصفر منذ أكثر من 10 أيام والتلال مليئة بالثلوج، وأكدت المحافظة أنه يعتبر موسم سياحي ممتع جدًا لمن يريد الزيارات الجبلية والتزلج على الجليد.



وناشد شركات السياحة، بأن تتعاون مع مرشدين من كاترين لأنهم هم من يعرفون الطرق وأماكن الزيارات وأماكن الجبال والصعود إليها والنزول منها وذلك تجنبًا للحوادث.

