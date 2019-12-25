عماد الدين حسين: أتمنى استمرار مبادرات الشرطة لعودة العلاقة كاملة مع المواطن

قال عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، إنه في السنوات الأخيرة قدمت وزارة الداخلية والقوات المسلحة وبعض الوزرات، دورًا إضافيًا للمواطنين إلى جانب ما يقومون به، وهو الجزء الاجتماعي.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، مع الإعلامي تامر أمين، والمذاع عبر فضائية "النهار"، "تقديم وزارة الداخلية مركز ذوي الهمم في العاشر من رمضان شيء مفرح ومحترم وهناك هيئات رسمية منوط بها خدمة هذا القطاع الهام في المجتمع لأن لهم حق كبير علينا".



وتابع: "هناك أكثر من مبادرة قامت بها الشرطة، ومنها مبادرة "كلنا واحد"، الخاصة بالزي المدرسي ومستلزمات المدارس، ومبادرة توقيع كشف طبي وتوزيع الأدوية مجانًا في بعض مراكز الشرطة، والمبادرة المهمة كانت لطرح سلع أساسية في الأسواق والتي تصل إلى 930 منفذا ثابتا، ومحلا تجاريا، بأسعار أقل من السوق العادية، وشاركتها القوات المسلحة في ذلك.



كما أنها تسير قوافل سواء للفحص الطبي أو السجل المدني، متمنيا أن تستمر مثل هذه الخدمات لكي تعود العلاقة كاملة وطيبة بين المواطن المصري العادي ووزارة الشرطة في كافة المجالات داخل وخارج أقسام الشرطة.

