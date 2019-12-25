أحمد موسى يكشف خطة الجماعة الإرهابية حتى 25 يناير المقبل

قال الإعلامي أحمد موسى، إن قوة مصر من قوة شعبها وجيشها ومؤسساتها الوطنية.



وأضاف "موسى" خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أن الجماعة الإرهابية ستقود حملات ممنهجة وحرب شائعات مغرضة حتى 25 يناير المقبل.



وأوضح أن المواطن المصري أصبح على علم وإدراك كامل بمتاجرة هؤلاء الإرهابيين به سواء الإخوان أو الطابور الخامس، مشيرا إلى أن هؤلاء الارهابيين لم يفعلوا شيئا لمصر ولا للمصريين، وإذا فعلوا فذلك بهدف أن يضموا أعضاء جدد إلى تنظيمهم.

