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بعد 30 عاما.. أحمد كمال ينشر صورة قديمة له مع زوجته الأولى عبلة كامل

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 07:36 م
الفنان أحمد كمال
الفنان أحمد كمال
سناء إسماعيل
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استعاد الفنان أحمد كمال، ذكريات مسرحية "داير ما يدور"، التي قدمها قبل 30 عامًا برفقة زوجته الأولى الفنانة عبلة كامل.

ونشر أحمد كمال، صورة له برفقة عبلة كامل بملابس المسرحية عبر صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك"، وعلق عليها قائلًا: "عبلة كامل، أحمد كمال، مسرحية داير مايدور، عن ثلاثية أوبو المسرحية، للكاتب الفرنسي الفريد جاري، فرقة الورشة المسرحية، كتابة خالد جويلي ونجيب جويلي، إخراج حسن الجريتلي 1989".

يذكر أن الفنانة عبلة كامل ارتبطت بالفنان أحمد كمال في بداية حياتها الفنية ولكنها انفصلت عنه بعد إنجاب توأمها منه.

ونفى خلال لقاء سابق له في برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، والمذاع عبر فضائية cbc، أن يكون سبب انفصاله عنها هو الغيرة من نجوميتها، حيث إنها خطت إلى عالم النجومية أسرع منه، مؤكدا أن الانفصال كان بسبب الخلافات في وجهات النظر.

وارتبطت بعده بالفنان محمود الجندي لمدة عامين وانفصلت عنه أيضًا.

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