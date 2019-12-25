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كريم عبدالعزيز: "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" سيحدث مشاكل في مصر

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 07:21 م
كريم عبدالعزيز
كريم عبدالعزيز
سناء إسماعيل
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كشف الفنان كريم عبدالعزيز، تفاصيل فيلمه الجديد "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، والذي انتهى من تصويره منذ 3 أسابيع تقريبًا، ومن المقرر طرحه في موسم عيد الفطر المقبل.

وقال خلال حواره مع الإعلامية فاطمة مصطفى ببرنامج "الراديو بيضحك" على "الراديو 9090"، أن أيمن وتار مؤلف الفيلم، تناول نفس فكرة فيلم "نادي الرجال السري"، لكن من زاوية مختلفة وجديدة، مؤكدًا أن الأفلام الاجتماعية التي تتناول علاقة الرجل بالمرأة لم ولن تنتهي من السينما، لأن أصولها في الواقع مستمرة إلى أن تنتهي الحياة، وبالتالي من الطبيعي أن تتم مناقشتها.

وأضاف: "الفيلم يناقش أزمة الزواج والطلاق، لكن بطريقة مختلفة تماما عن "نادي الرجال السري"، لأن الفيلم قائم على سؤال: لو رجع بيك الزمن هتتجوز مراتك تاني ولا لأ؟.. بس كده.. في الفيلم قولت لهم مش عايزين إجابات عايزين كوميديا والفيلم هيعمل مشاكل في مصر أول ما ينزل".

يذكر أن فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، من تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة كريم عبدالعزيز وماجد الكدواني ودينا الشربيني وبيومي فؤاد ومحمد ثروت وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف.

تدور أحداث الفيلم حول مناقشة العديد من القضايا الاجتماعية التي لها علاقة بالزوج والزوجة وصراعاتهما بعد الانفصال، ويدخل كريم في صراعات وخلافات مع زوجته الأولى، التي تطلب منه الطلاق ولكنه يرفض، ثم يقابل دينا الشربيني بالصدفة ويقع في حبها وتجعله يذهب للمأذون للمرة الثانية ويتزوجها وتدور الأحداث في إطار كوميدي اجتماعي.

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