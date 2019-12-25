أحمد عاشور يستأنف تصوير فيلم "666".. الأربعاء المقبل

يستأنف السيناريست أحمد عاشور، تصوير فيلمه "666" مرة أخرى وذلك بعد الانتهاء من أعمال الجرافيك وبناء الديكور الخاص بالأحداث وهو أولى تجارب عاشور الإنتاجية.



تدور أحداث فيلم "666"، في إطار من الفانتازيا والرعب، من خلال لغز يهدد حياة "مها" بطلة العمل، التي تجسدها النجمة عايدة غنيم، حيث تتجه لأعمال السحر والاستعانة بحفار القبور الذي يجسده الفنان ماجد عبدالعظيم، من خلال نبش القبور واستغلال الأجساد في عمل السحر لحل اللغز الذي يهدد حياتها وحياة أسرتها بالكامل، فتضطر للتعامل مع ألغاز هذا الرقم المرعب.



يذكر أن العمل يتم تصويره بتقنية D4 ليصبح العمل الأول الذي يتم تصويره بهذه التقنية الحديثة، لما يتطلبه من مشاهد رعب وإثارة، ومن المقرر أن يتم عرض هذا العمل خلال نهاية العام.



الفيلم بطولة سامي مغاوري، منة عرفة، عايدة غنيم، محمد سمير، ماجد عبدالعظيم، والفنانة الليبية خدوجة صبري، تأليف وإنتاج أحمد عاشور، وإخراج المخرج وائل عبد القادر.

