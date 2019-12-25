نانسى عجرم تهنئ جمهورها بـ "الكريسماس"

هنأت الفنانة نانسى عجرم، جمهورها بمناسبة أعياد الميلاد، عبر حسابها الشخصى على موقع "تويتر".



وكتبت قائلة:" أمنياتي كتيرة السنة.. بهالعيد من قلبي بتمنى الفرحة تسكن كل بيت ويزول الحزن من كل القلوب. الله يشفي كل مريض ويكون حد كل شخص وحيد ويعطي القوة لكل شخص قسيت عليه الحياة..كل حدا منا قادر يسعد شخص ولو حتى بكلمة ما يتأخر لحظة، المحبة فرح وأمل ونحنا كلنا بحاجة لأمل ببكرا أحلى❤️ ميلاد مجيد".



وتستعد نانسى عجرم، لإحياء حفل غنائى ضمن احتفالات العام الجديد، يوم الثلاثاء الموافق 31 ديسمبر المقبل، فى جزيرة المارية بأبوظبى، بمشاركة النجم تامر حسني.



