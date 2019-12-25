شلل مرورى أعلى كوبرى أكتوبر

شهد كوبري أكتوبر، صباح اليوم الأربعاء، حادث تصادم بين سيارتين عند محور النصر أمام وزارة المالية، مما أسفر عن وجود شلل مروري.



تلقت غرفة النجدة بلاغًا يفيد حدوث تصادم بين سيارتين عند محور النصر أعلى كوبري أكتوبر، مما أسفر عن ظهور كثافات مرورية.



وانتقلت الأجهزة الأمنية ورجال المرور إلى مكان الواقعة؛ لتيسير حركة المرور، ورفع السيارات بالأوناش.



حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة للتحقيق.