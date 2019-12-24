البترول توقع اتفاقية مع "Zarubezhneft" لاستخراج النفط من السويس

وقعت شركة Zarubezhneft الروسية اتفاقًا مع وزارة البترول والثروة المعدنية، للمشاركة في إنتاج النفط في حقلين بخليج السويس، يقدر احتياطيهما بـ200 مليون برميل.





وأوضحت الشركة في بيان لها أن الحقلين في خليج السويس، ويبعدان مسافة 10 كم عن بعضها البعض، وتشير البيانات إلى أن احتياطيهما يقدر بـ200 مليون برميل.





وتخطط "zarubezhneft" لحفر بئرين استكشافيتين للتنقيب الخام في المواقع النفطية الجديدة.وتشارك شركة الطاقة الروسية العملاقة "zarubezhneft"، في مشاريع نفطية ضخمة في مصر، ففي أغسطس الماضي قالت إن إنتاج الغاز الطبيعي في حقل ظهر، زاد أكثر من ثلاثة أمثاله في النصف الأول من العام الجاري ليبلغ 11.3 مليار متر مكعب، مشيرة إلى أن إنتاج الغاز من المشروع البحري سيبلغ (2.7 مليار قدم مكعبة) بحلول نهاية العام الجاري، حيث تمتلك "روسنفت" حصة في المشروع نسبتها 30%.