أمل مبدي: حفل "قادرون باختلاف" كان حلم يراودنا منذ أعوام

قالت أمل مبدي، رئيس الاتحاد الرياضي المصري لذوي الإعاقات الذهنية، إن حفل "قادرون باختلاف" كان حلم يراودنا منذ أعوام، والاحتفال يوجه رسائل بأن ذوي الهمم قادرون على المشاركة في جميع الجوانب الاجتماعية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، إن الاتحاد المصري لذوي الإعاقات الذهنية يهدف لتوصيل رئاسل إيجابية للناس، ونتمنى مساعدة رجال الأعمال لتأهيل ذوي الإعاقة.

ولفتت "أمل"، إلى أن وزارة الداخلية أنشأت مبنى كبير لرعاية ذوي الإعاقة في العاشر من رمضان، مطالبة رجال الأعمال بالتكاتف وإنشاء مركز رعاية لذوي الإعاقة في كل قرية في مصر.